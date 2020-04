Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Médio.

Quanto aos resultados de ontem, as respostas certas eram: 1) Toyota MR2; 2) Mazda Miata; 3) TVR Sagaris; 4) McLaren 600 LT; 5) Zenvo TSI GT

1 – Este carro era o mais veloz do 0-1000 metros no seu tempo. Sabe que carro é? A) Alfa Romeo 33 Stradale; B) Alfa Romeo 1900C; C) AlfA Romeo 33

2 – Este motor pertence a que carro? A) Ford Escort RS; B) Fiat 131 Abarth C) Caterham Super Seven

3 – Este foi o carro charneira para a vida de um construtor de leste Que marca e modelo falamos? A) Moskovitch; B) Lada Vestia; C) Skoda Favorit

4 – A que modelo pertence este velocímetro? A) Alfa Romeo 75; B) Lancia Delta; C) Fiat Ritmo

5 – Este é um protótipo que deu origem a que carro? A) Bugati EB112; B) Bugatti Veyron; C) Nenhum