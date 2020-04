Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Médio. Quanto aos resultados de ontem, as respostas certas eram: 1) Infiniti Q70; 2) Marcos; 3) Carocha; 4) Ferrari 458 Italia; 5) Opel Karl.

1 – Foi o primeiro SUV da marca. Que modelo é? A) Lamborghini Urus; B) Rolls Royce Cullinan; C) Bentley Bentayga

2 – Surgiu como um rival do Porsche 911 feito por franceses. Que carro é? A) Alpine A610 Turbo; B) Matra Bagheera; C) Venturi Atlantique

3 – As portas asa de gaivota não era exclusivo do Mercedes SL. Que carro é este? A) Aston Martin Bulldog; B) De Lorean DMC; C) Tesla Model X

4 – Exótico, era um carro que assumia a postura de supercarro, com motor V16 e nome de produtor musical. A) Ferrari Testarossa; B) Lamborghini Countach; C) Cizeta Moroder V16T

5 – Os carros de motor central traseiro, precisam de ajuda para respirar. Que carro é este? A) Porsche Boxster; B) Toyota MR2; B) Ferrari F8 Tributo