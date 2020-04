O período de confinamento está a ser complicado para todos e já lá vão quatro semanas. Porque sabemos que não está a ser fácil manter a sanidade, decidimos oferecer-lhe um passatempo que vai colocar á prova o seu conhecimento do automóvel. Continue a visitar-nos diariamente que vão aparecer vários testes com vários níveis de dificuldade. As respostas vão surgir no final de cada dia.

Divirta-se tanto como nós a fazer estes jogos e se se enganar, não fique triste: nem todos abemos tudo sobre o automóvel e com estes jogos enriqueceu o seu conhecimento.

Esteja atento que já, já, vão chegar os jogos “AUTOMAIS – MUNDO AUTOMÓVEL”.