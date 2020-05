Há novidades no que toca aos diretores de marketing e de vendas na Audi em Portugal, com Ricardo Rebelo e Afonso Cabido, respetivamente, a assumirem essas pastas. Ricardo Rebelo

Para o lugar de diretor de marketing da Audi em Portugal, entra Ricardo Rebelo, licenciado em economia com um MBA e uma experiência de 16 anos, com um percurso iniciado na SIVA, onde passou por várias posições ligadas às vendas. Começou em 2004 como gestor de concessionários da Skoda, passando para diretor comercial da Audi na concessão Expocar Loures e assumindo a direção de vendas da Skoda a nível nacional. Esteve nesse cargo durante 7 anos. Em 2917 passou a gerir a atividade comercial da Audi enquanto diretor de vendas, chegando agora ao cargo de diretor de marketing da casa de Ingolstadt em Portugal, com o foco na definição de produto e preços e comunicação pubicitária.

Afonso Cabido

No lugar de diretor de vendas, passa a estar Afonso Cabido, mestre e engenharia pela Universidade Nova e especialização em marketing feita no ISCTE. O seu percurso começou na Renault Portugal, em 2000, como “brand manager”, tendo passado por diversas funções na área das vendas como “Fleet manager” e “Regional manager” entre 2006 e 2014. Assumiu a responsabilidade do marketing da Renault em Portugal e coordenador do marketing da casa francesa para a Península Ibérica. Ingressou na SIVA em 2018 como diretor de vendas da Volkswagen e passa, agora, a gerir a atividade comercial da Audi em Portugal.