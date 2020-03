Audi RS4 Avant já está à venda em Portugal a partir de 112.388€ Equipada com o motor V6 TFSI Turbo com 2.9 litros, 450 CV e 600 Nm de binário, a nova carrinha RS4 já está à venda em Portugal a partir de 112.388 euros. motores AutoMais motores/audi-rs4-avant-ja-esta-a-venda-em-portugal-a-_5e720da78ca77d196799bab9





A quinta geração do Audi RS4 Avant oferece um motor V6 com 450 Cv, suficientes para cumprir a aceleração 0-100 km/h ser cumprida em 4,1 segundos, tocando os 250 km7h (limitados eletronicamente) que podem ser contornados com o pacote Dynamic RS, chegando assim aos 280 km/h. Tudo com um consumo combinado de 9,6 l/100 km e emissões de CO2 de 218 gr/km. O carro está equipado com caixa automática Tiptronic de 8 velocidades e tração integral com diferencial central autoblocante.

Elementos que destacam o RS4 Avant dos restantes encontram-se na grelha remodelada, no para choques redesenhado, enquanto na traseira está o duplo difusor RS e um para choques específico. As jantes são de 19 polegadas e o carr tem o comprimento total de 4782 mm, largura de 1866 mm e altura de 1438 mm, enquanto a distância entre eixos é de 2826 mm.

No interior, destacam-se o volante RS em couro, patilhas em alumínio para comandar a caixa, bancos desportivos RS e as soleiras das portas com o símbolo RS. Há uma nova consola central, o Audi Virtual Cockpit com ecrã RS e ecrã sensível ao toque com 10m1 polegadas. A bagageira tem entre 495 e 1495 litros e o banco pode ser rebatido em 40:20:40.

Há vários modos de condução no Audi Drive Select: efficiency, comfort, auto, dynamic, e dois modos RS personalizáveis, “RS1” e “RS2”. Uma vez personalizados e gravados no MMI, podem ser acedidos diretamente no comando “RS Mode”. O Sistema Audi Drive Select influencia a gestão do motor e da caixa de velocidades, a assistência da direção, a suspensão (DRC), o diferencial traseiro desportivo, o som do motor e o funcionamento do ar condicionado. No modo “RS2”, podemos também alterar o Controlo de estabilidade (ESC) para o modo Sport. Se o botão do ESP for pressionado por mais de 3 segundos, o ESC é desligado, oferecendo liberdade de expressão até que o motor seja “cortado” eletronicamente a uma velocidade máxima de 280 km/h.

O sistema de travões RS, com maxilas pintadas opcionalmente em vermelho, foi desenvolvido para este modelo com discos ventilados e perfurados de 375 mm à frente e de 330 mm atrás, mas, em opção, estão disponíveis os travões cerâmicos RS com maxilas pintadas em cinzento, vermelho ou azul de 400 mm à frente.