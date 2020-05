O nosso sistema de info entretenimento foi desenhado para oferecer “uma rápida, rica e mais imersiva experiência para o utilizador.”

Para começar, tem um processador 10 vezes mais rápido que os anteriores sistemas, estando baseado no sistema operativo Linux, oferecendo melhor reconhecimento de voz, prometendo a Audi que o sistema irá compreender “mais nuances de linguagem, conversação e discurso natural.” O sistema terá um sistema ilimitado de WiFi que suporta até 8 dispositivos diferentes, sendo que a oferta básica terá capacidade para streaming de áudio e aplicações remotas. Depois, o cliente pode escolher melhorar a oferta com maior capacidade e os clientes Plus podem ter acesso a uma Internet sem limites, com um modem de 1 GB de capacidade.

Claro que há novas aplicações e funções que incluem um rádio híbrido digital que permite escutar a estação escolhida, mesmo que esteja fora de alcance. Como faz isso? Quando deteta que o sinal está a enfraquecer, procura a emissão online e faz a transição para esta sem intervenção do utilizador. O novo sistema terá a assistência da Alexa da Amazon e para os americanos, terá uma subscrição da Sirius XM, com ligação via satélite.