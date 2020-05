Curiosamente, o Audi E-Tron GT foi apanhado ao lado das instalações da… Porsche.

Os dois carros foram apanhados à saída das instalações de testes da casa de Weissach, o que não espanta já que o E-Tron GT é o irmão do Taycan, dai as suas parecenças com o Porsche.

A grande novidade é que a Audi parece que escolheu ser fiel ao protótipo que apresentou em 2018. Mesmo debaixo de muita camuflagem, o E-Tron GT parece ter as mesmas linhas e proporções do protótipo. E a verdade é que o carro é sensual, com muito bom aspecto.

O modelo de produção vai partilhar a mesma plataforma do Taycan e deverá ter o mesmo pacote de baterias e uma potência de 582 CV extraídos dos seus dois motores elétricos, o que autoriza chega dos 0-100 km/h em 3,5 segundos. A autonomia será de 400 km de acordo com o protocolo WLTP e terá compatibilidade com carregadores super rápidos de 350 kW. Ou seja, será possível recuperar 80% da carga em 20 minutos. Terá rodas traseiras direcionais, para ajudar à agilidade.

A Audi vai propor o E-Tron GT em várias versões como sucede com o Porsche Taycan e com o Tesla Model S. O carro será revelado ainda este ano, mas só estará à venda em 2021.