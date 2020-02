Audi A6 Allroad quattro está de regresso com preços entre os 93.775€ e os 107.033€ A nova geração do Audi A6 passa a contar com a versão Allroad, com tração integral quattro, motores V6 TDI e preços a partir dos 93.775 euros. motores AutoMais motores/audi-a6-allroad-quattro-esta-de-regresso-com-_5e42cfa3e83a5312a7402dcf





No ano em que comemora 20 anos do seu lançamento, o A6 Allroad está de regresso, como sempre, na versão carrinha, com tração integral quattro e motores V6 TDI (todos com sistema híbrido suave) com 231, 286 e 349 CV, ou seja, 45 TDi, 50 TDI e 55 TDI. Os preços são de 93.773 euros para o primeiro, 98.063 euros para o segundo e 107.003 euros para o terceiro.

O sistema quattro do Allroad analisa, constantemente, as condições de condução e a estrada, distribuindo o binário, conforme a necessidade entre os dois eixos. A altura ao solo pode ser até 45 mm mais alta que num A6 Avant convencional, através do Audi Select, onde estão sete modos disponíveis, entre eles o “Offroad” e o “Allroad” para andar fora de estrada. Nos modos convencionais Comfort e Auto, a distância ao solo é de 139 mm, acima dos 120 km/h rebaixa 15 mm para 124 mm. No modo “offroad” o sistema eleva essa distância até aos 169 mm (velocidade limitada aos 80 km/h), no modo “Lift” e com a velocidade limitada aos 34 km/h, chega aos 184 mm de distância ao solo. Restam os modos “Dynamic” e “Efficiency” já conhecidos.

As três versões do motor V6 TDI com 3.0 litros possuem tecnologia de 48 volts, “mild hybrid” com motor de arranque gerador, com três níveis de potência: 231 CV e 500 Nm (0-100 km/h em 6,7 segundos, 250 km/h, 7,4 l/100 km e 193 gr/km); 286 CV, 620 Nm (0-100 km/h em 5,9 segundos, 250 km/h, 7,4 l/100 km e 194 gr/km); 349 CV, 700 Nm (0-100 km/h em 5,2 segundos, 250 km/h, 7,6 l/100 km e 198 gr/km).

O Audi A6 Allroad está muito bem equipado e oferece uma bagageira com 565 litros que podem chegar, usando a possibilidade de rebater o banco 40:20:40, o que pode fazer chegar a capacidade da mala até aos 1680 litros.