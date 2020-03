Audi A3 utiliza revestimento dos bancos feitos a partir de material plástico reciclado A nova geração do A3 oferece um interior sustentável ao utiliza 45 garrafas de plástico de 1.5 litros para forrar um conjunto de bancos, recorrendo, ainda, a matérias primas secundárias para outros componentes. motores AutoMais motores/audi-a3-utiliza-revestimento-dos-bancos_5e69277f9d64b9194ad09504





A nova geração do A3 oferece um interior sustentável ao utiliza 45 garrafas de plástico de 1.5 litros para forrar um conjunto de bancos, recorrendo, ainda, a matérias primas secundárias para outros componentes.

As garrafas PET (Polietileno Tereftalato) recicladas são usadas por várias indústrias – como a moda para jóias, roupas e malas – como matéria prima, juntando-se a elas resíduos como o papelão, outras garrafas de plástico e aglomerados de madeira. Mobiliário surge a partir desses resíduos, mas pela primeira vez, a Audi decidiu utilizar materiais feitos á base de garrafas de plástico recicladas para fabricar os revestimentos dos bancos do novo A3.

Até 89% do tecido utilizado é feito de garrafas recicladas PET, que são transformadas em fios através de um elaborado processo de produção. O resultado são tecidos que garantem os mesmos padrões de qualidade em termos de aparência visual e ao tato em relação aos estofos convencionais.

São utilizadas até 45 garradas PET com capacidade de 1,5 litros por conjunto de bancos e mais 62 garrafas iguais para fazer os tapetes do A3. O material plástico da bagageira também é feito com material reciclado o mesmo se passando com a insonorização térmica e acústica.

A Audi quer aumentar de forma clara a percentagem de materiais reciclados dentro dos seus veículos, mas sempre com a qualidade esperada de um Audi. É verdade que os revestimentos dos bancos não são feitos, totalmente, de material reciclado, pois ainda há dificuldades na união de todas as partes que fazem um tecido, ainda ligadas através de adesivo, mas a Audi está a trabalhar para “fabricar totalmente o revestimento do banco a partir de material totalmente reciclado, que possa, depois, voltar a ser reciclado. E já não estamos muito longe de isso suceder” referiu com satisfação Ute Gronheim, responsável pelo desenvolvimento de materiais na divisão de têxteis da Audi.