Desportivo, digitalizado e totalmente conectado, é assim que a Audi descreve o novo Audi A3 Sportback que chega agora a Portugal com uma completa gama que oferece motores diesel e gasolina e preços a partir de 28.631 euros para a gama a gasolina e 32.557 euros para a gama diesel.

O novo Audi A3 tem um estilo marcado pela grelha “Singleframe” e por uma carroçaria musculada que evoca o Audi Quattro, com vias largas e cavas das rodas alargadas. Um conjunto equilibrado e que mostra qualidade. Tecnologia LED está disponível para a frente e a traseira.

O interior é mais uma peça de estilo da Audi, com um desenho agradável e grande qualidade,onde pontuam várias tecnologias de vanguarda, como o sistema MMI com ecrã tátil, o painel de instrumentos digital – que pode, em opção, dar lugar ao mais completo Audi virtual cockpit – e a plataforma de conectividade Audi connect. O painel de instrumentos orientado para o condutor, a consola central com novo design e a patilha de seleção de velocidades (nas motorizações com caixa automática S tronic), tem vincado estilo desportivo e pode ser completado, em opção, com bancos desportivos dianteiros. O comando tátil para controlo do volume reconhece movimentos circulares e é uma novidade na gama do Audi A3.

A mais recente plataforma modular MIB3 estreia-se no Audi A3 e oferece reconhecimento de caligrafia e comando por voz inteligente e em linguagem natural. As funções avançadas de conectividade e de navegação com informações em tempo real, são argumentos que acrescentam níveis mais elevados de eficiência e de segurança à condução. O ecrã tátil, que faz parte da lista de equipamento de série, tem 10,1 polegadas e encontra-se integrado no centro do tablier.

No lançamento, o A3 Sportback estará disponível com uma escolha de dois motores a gasolina – 1.0 TFSI de 110 cv e 1.5 TFSI de 150 cv – e uma unidade turbodiesel com dois níveis de potência: 2.0 TDI com 116 cv e 150 cv. O consumo combinado de combustível do 1.5 TFSI de 150 cv é de 4,8-5,1 l/100 km, aos quais correspondem emissões de CO2 no ciclo combinado de 111-116 g/km. Quanto ao motor 2.0 TDI de 116 cv, temos 3,5-3,6 l/100 km de consumo e 92-96 g/km de emissões de CO2, ambos no ciclo combinado; a variante de 150 cv apresenta consumo de combustível de 3,7-3,9 l/100 km e emissões de CO2 de 98-103 g/km. Na fase inicial de comercialização, o A3 Sportback é proposto com tração dianteira e caixa manual de 6 velocidades ou transmissão S tronic de 7 velocidades. A alavanca do seletor de velocidades shift-by-wire é uma novidade.

Pouco depois do lançamento no mercado em Portugal, a Audi irá alargar a oferta a mais versões de motores, incluindo sistemas “mild hybrid”, como no 35 TFSI S tronic, que, com recurso a um sistema elétrico de 48 V, integra uma bateria compacta de iões de lítio. A recuperação de energia pode atingir 12 kW, sendo gerada em situações de desaceleração e de travagens suaves.

Abaixo pode ver a lista de preços do novo Audi A3 Sportback em Portugal.

• 30 TFSI 110 cv 28.631,88 Euros • 30 TFSI Advanced 110 cv 29.943,24 Euros • 30 TFSI S line 110 cv 31.065,50 Euros • 35 TFSI S tronic 150 cv 34.628,57 Euros • 35 TFSI S tronic Advanced 150 cv 35.938,84 Euros • 35 TFSI S tronic S line 150 cv 37.062,96 Euros• 30 TDI Base 116 cv 32.557,16 Euros • 30 TDI Advanced 116 cv 33.914,47 Euros • 30 TDI S line 116 cv 35.021,39 Euros • 35 TDI S tronic Base150 cv40.869,95 Euros• 35 TDI S tronic Advanced 150 cv 42.485,12 Euros • 35 TDI S tronic S line 150 cv 43.467,14 Euros