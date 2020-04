A segunda geração da versão de quatro portas do A3 foi revelada pela Audi e mostra-se como o mais elegante da gama A3.

Esta versão de quatro portas está, naturalmente, baseada na variante de cinco portas, utilizando o mesmo desenvolvimento em termos de estilo e a mesma plataforma MQB Evo. O carro tem mais 40 mm de comprimento (4500 mm), mas a distância entre eixos ficou na mesma, com a largura a aumentar 20 mm para 1820 mm, sendo mais alto 10 mm com 1430 mm. Estas cifras permitem que em conjunto com uma posição mais baixa dos bancos, haja mais espaço para a cabeça (mais 20 mm) e para os ombros á frente. A bagageira, curiosamente, manteve-se igual com 425 litros.

A versão de quatro portas tem 150 mm de comprimento mais que o cinco portas, o que lhe oferece um perfil mais elegante, mesmo que partilhe tudo (inclusive os farolins traseiros) com a versão Sportback. A aerodinâmica também melhorou devido á inclusão do terceiro volume, do maior difusor na traseira e a grelha automática que só abre em caso de necessidade. Contas feitas, o A3 Sedan tem um coeficiente de arrasto de 0,25, menos 0,04 face à anterior geração.

O interior é igualzinho do ao A3, feito com bom gosto e aparente qualidade, destacando-se o painel de instrumentos digital com 12,3 polegadas e o ecrã central do sistema de info entretenimento MMI com 10,1 polegadas. O sistema ADAS do A3 Sedan é muito completo tal como sucede no A3 Sportback.

No lançamento, o A3 Sedan vai oferecer o 35 TFSI (1.5 litros turbo a gasolina com 150 CV) e o 35 TDI (2.0 litros turbodiesel com 150 CV), o primeiro com caixa manual de seis ou dupla embraiagem STronic com sete velocidades, o segundo apenas com a caixa DSG de sete marchas.

O carro estará à venda no final deste mês de abril com um preço, na Alemanha, de 29.800 euros para o 35 TFSI. Mais tarde juntar-se-ão novas mecânicas e a chegada do S3 Sedan com 240 CV e um RS3 Sedan com perto de 400 CV.