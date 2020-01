Aston Martin V12 Speedster é um supercarro inspirado nas 24 Horas de Le Mans A casa britânica irá construir apenas 88 unidades do Speedster, um roadster inspirado no Aston Martin ganhador de Le Mans em 1959, equipado com um motor V12. motores AutoMais motores/aston-martin-v12-speedster-e-um-supercarro_5e171640281deb1beb13381c





O Speedster irá ser revelado no final do ano antes do primeiro comprador receber a primeira unidade no inicio de 2021. Da forma, só se conhece um desenho revelado pela Aston Martin.

O carro está inspirado nas linhas tradicionais dos carros de competição, tendo ausência de tejadilho e de para brisas, relacionando-se muito com o protótipo Aston Martin CC100 de 2013, criado poara celebrar o centenário da marca. O V12 Speedster foi criado pela divisão “Q by Aston Martin” e a casa britânica diz que “combina elegância com autenticidade, orientado para o condutor utilizando tecnologia de ponta da competição automóvel e da aviação, para criar uma máquina de condução de dois lugares.” Serão produzidas 88 unidades produzidas á mão e com um preço, ainda não divulgado, mas que não deve estar longe dos 800 mil euros, antes de impostos.Os detalhes mecânicos são escassos, mas claro que o Aston Martin V12 Speedster terá o bloco V12 de 5.2 litros duplo turbo com 700 CV e 698 Nm de binário. Terá uma caixa automática de oito velocidades da ZF. É o mesmo motor que está no DBS Superleggera. Não espanta, por isso, que o chassis seja o mesmo daquele modelo. O V12 Speedster será um rival dos Ferrari Monza SP1 e SP2 (um e dois lugares, respetivamente, sem tejadilho e sem para brisas, mas com um V12 atmosférico de 810 CV) que serão construídas 500 unidades, com um preço superior a 2,5 milhões de