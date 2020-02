Aqui estão as primeiras imagens do novo Hyundai i30 que será revelado em Genebra O AUTOMAIS já lhe contou quase tudo sobre o novo i30 que a Hyundai vai revelar no Salão de Genebra, agora chegam as primeiras fotos. motores AutoMais motores/aqui-estao-as-primeiras-imagens-do-novo_5e441329ec64cc12b38b8bc2





As fotos divulgadas são da verão N-Line, revelando uma frente muito trabalhada. A grelha, os faróis, os nichos para os faróis de nevoeiro e as entradas de ar para o motor, tudo foi redesenhado. Atrás também há novidades no que toca ao para choques, farolins LED e uma redesenho que promete ser sedutor.

Até ao Salão de Genebra, a Hyundai vai revelar mais fotos, deixando também a certeza que o carro terá jantes de liga leve de 16, 17 e 18 polegadas, enquanto que no interior há um novo painel de instrumentos digital e um ecrã sensível ao toque com 10,25 polegadas. Outra novidade será o alargamento da versão N-Line à carrinha do i30, ou seja, todas as versões do i30 terão uma N-Line.