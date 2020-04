A Toyota acaba de revelar o Yaris Cross, o novo B-SUV da casa japonesa que estava aprazado para o cancelado Salão de Genebra e acabou divulgado online.

Pensado para o mercado europeu, o Yaris Cross tem motorização híbrida, tração integral e um estilo que lembra o Yaris e o RAV4, num conjunto que faz jus á declaração do patrão da Toyota, Akyo Toyoda, quando disse que “não haverá mais Toyota aborrecidos.” Promessa cumprida!

Rival direto do Nissan Juke e do Ford Puma, por exemplo, o Yaris Cross estará á venda no início de 2021 e está carregado de detalhes deliciosos. Mas antes disso, vamos à parte técnica.

A base é a plataforma TNGA-B, a mesma do Yaris, modelo com o qual partilha várias peças e a fábrica onde serão produzidos lado a lado, em França. E os objetivos são ambiciosos: quer a casa japonesa vender 150 mil carros por ano, tornando a gama Yaris responsável por um terço das vendas da Toyota no Velho Continente.

Por partilhar a mesma base, o carro tem a mesma distância entre eixos (2560 mm), mas tudo o resto é diferente: são mais 240 mm de comprimento (4180 mm), uma altura ao solo com mais 30 mm, mais 20 mm de largura (1765 mm) e 90 mm na altura (1560 mm), exibindo jantes de liga leve de 18 polegadas.

No que toca à motorização, será exatamente a mesma usada no Yaris, ou seja, a mecânica híbrida de quarta geração com motor térmico de 1.5 litros, que terá emissões inferiores a 90 gr/km na versão de tração dianteira e 100 gr/km na variante 4×4. No Yaris Cross, a Toyota promete que a mecânica será afinada para ser mais irreverente na resposta.

Para a casa japonesa, o Yaris Cross oferece um estilo “robusto e minimalista que tem como objetivo oferecer as qualidades de um SUV, mas esculpido para servir as necessidades urbanas.” Situando-se abaixo do C-HR, não custa nada perceber que este Yaris Cross poderá roubar o protagonismo ao Yaris e canibalizar o C-HR. Veremos quando a Toyota revelar mais detalhes e soubermos os preços em Portugal do Yaris Cross.