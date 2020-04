Aqui está o Toyota Yaris Cross… pelo menos na imaginação da Motor.es! Os nossos camaradas do sítio Motor.es, decidiram pegar nas imagens dos modelos de teste e antever como será o novo Yaris Cross. motores AutoMais motores/aqui-esta-o-toyota-yaris-cross-pelo-menos-na-_5e9485d162b79d3190fa8e95





Com dois protótipos a desafiar o frio da Lapónia, a Toyota continua a testar a versão cross do Yaris e os nossos camaradas do sítio espanhol Motor.es pegaram nas imagens e desenharam um modelo que pode estar muito perto do produto final.

Convirá dizer que os dois protótipos usados pela Toyota na Lapónia têm dois objetivos diferentes: um serve de base de teste ao Yaris Cross e o outro para o pequeno SUV que a Toyota já tinha anunciado. A ilustração dos nossos camaradas espanhóis é convincente, porém, poderá estar influenciada pelo desenho do SUV pequeno. As cavas das rodas são inspiradas no RAV4, o que no Yaris Cross não deverá suceder.

Seja como for, este desenho dá uma ideia daquilo que a Toyota quer para o excelente Yaris, para lá do que será o SUV.