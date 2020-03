Aqui está o tão esperado Ford Bronco que pode saltar o lago até ao Velho Continente Graças ao BroncoSportForum, as primeiras imagens do novo Ford Bronco saltaram para a internet. motores AutoMais motores/aqui-esta-o-tao-esperado-ford-bronco-que-pode_5e66844ab0d677194c9a9afd





Graças ao BroncoSportForum, as primeiras imagens do novo Ford Bronco saltaram para a internet.

Quase tudo o que se suspeitava acaba confirmado na versão definitiva: grelha semelhante á Ford Ranger com o nome Bronco em destaque, faróis redondos e uns para choques imponentes. Os faróis são LED e os iscas entram para dentro da grelha. Pequenos faróis de nevoeiro completam a face do novo SUV da casa da oval azul.

A lateral fica marcada pelas cavas das rodas generosas e ligeiramente alargadas, as guelras laterais, o para brisas incinado, o tejadilho direito e um capô tipo concha. A parte superior do tejadilho está pintada de preto, deixando a posta para personalização bicolor. A linha de cintura é elevada e tem um entalhe na traseira, depois da porta traseira, sendo o pilar C muito largo. As luzes traseiras são tridimensionais e o portão traseiro é muito trabalhado onde aparece o nome do carro e versão Sport.

Pouco mais se sabe, mas acredita-se que a Ford vá colocar o motor 1.5 Ecoboost com 180 CV e 240 Nm e o bloco 2.0 Ecoboost com 250 CV e 373 Nm de binário. O Bronco não terá, para já, modelo híbrido. Mais pormenores serão revelados quando a Ford lançar o Bronco em abril.