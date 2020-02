Aqui está o novo VW Caddy com plataforma MQB e estilo renovado A divisão de comerciais da VW anunciou que o novo Caddy será revelado no final deste mês de fevereiro e ofereceu um par de fotos do novo modelo. motores AutoMais motores/aqui-esta-o-novo-vw-caddy-com-plataforma-mqb-_5e4e9f2eb34dee12adbbc70c





A divisão de comerciais da VW anunciou que o novo Caddy será revelado no final deste mês de fevereiro e ofereceu um par de fotos do novo modelo.

As imagens foram colocadas online pelos alemães da Auto Motor und Sport e mostram aquilo que é a versão final da variante de passageiros. Fica assim revelado o estilo do modelo comercial, que facilmente será identificado no meio da multidão, com linhas direitas com o novo símbolo da marca alemã colocado no centro do carro à frente e atrás, neste caso no enorme vidro traseiro. Voltando à frente, o carro tem uma enorme entrada de ar inferior.

Os farolins traseiros são estreitos e com tecnologia LED e o portão traseiro de generosas dimensões, depende do tipo de versão, pois os comerciais podem ter duas portas traseiras. Na lateral, a Caddy pode ter uma ou duas portas deslizantes nas versões comerciais e duas nas de passageiros.

A base será a plataforma MQB do grupo VW, uma vantagem enorme já que o Caddy pode receber todo o tipo de motorizações, exceto uma variante elétrica. Ou seja, pode ter motores a gasolina, gasóleo e híbrido com tecnologia 48 volts. Outra grande diferença reside no eixo de torção traseiro que vem substituir o velhinho eixo rígido com molas de lâminas. Com esta nova plataforma, a Volkswagen pode oferecer, também, mais ajudas á condução e de segurança.