Estas são fotos que escaparam para a internet e mostram como será o X-Trail quando chegar ao mercado em 2021. A produção começara ainda este ano, mas só chega no outono do próximo.

Têm sido constantes as imagens sobre o novo Nissan X-Trail, inclusive desenhos que verteram dos computadores de uma divisão de patentes no Brasil. Nestas fotos, julga-se de marketing, o carro surge sem camuflagem na versão norte americana denominada Rogue.

Estas são, acredita-se, fotos reais do modelo, do exterior e do interior. Pedimos desculpa pela fraca resolução, mas foi assim que as apanhámos na internet. Nota-se, ainda assim, um desenho mais angulado e agressivo, um aumento sensível de dimensões e a grelha dianteira “V Motion” em destaque. As óticas divididas são uma novidade que é inspirada no Juke, com todos os faróis e farolins com tecnologia LED.

A traseira é mais vertical e o portão traseiro dá acesso a uma ampla bagageira que se reduz bastante ao optar pelos sete lugares, caso a Nissan renove a aposta nessa lotação.

No interior, mais digitalização, com dois ecrãs de generosas dimensões, embora pelas imagens se perceba que o X-Trail não vai usar a mesma solução do próximo Qashqai com os dois ecrãs ligados por uma placa única. Mas ainda há poucos detalhes, esperamos que dentro em breve a Nissan revele algo mais sobre a nova geração do X-Trail.