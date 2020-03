Aqui está o Mercedes AMG GT 73 híbrido que poderá chegar aos 800 CV O AMG GT de quatro portas é um verdadeiro míssil seja em que formato for, mas este que a casa de Affalterbach está a desenhar... é fogo!!! motores AutoMais motores/aqui-esta-o-mercedes-amg-gt-73-hibrido-que_5e74b07279a1b71956b75104





O AMG GT de quatro portas é um verdadeiro míssil seja em que formato for, mas este que a casa de Affalterbach está a desenhar… é fogo!!!

A gama AMG tem uma família GT, um coupé e um 4 portas que não tem nada a ver com o coupé. Absolutamente nada! É apenas uma ideia de marketing que tem várias camadas 53 e 63 com versões S e agora vai receber um 73, híbrido, que lhe pode oferecer próximo de 800 CV! Bem longe dos 643 CV do 63 S.

Os nossos camaradas do sítiowww.carscoops.comrevelaram as imagens do carro em testes no Circulo Polar Ártico – onde não há Coronavírus – feitos com “mulas” que são iguaizinhas a um… AMG GT 4 portas. Nota-se que há ali marosca, porque o para choques traseiro é diferente e esta protegido por camuflagem e pela portinhola suplementar debaixo do farolim traseiro esquerdo.

Portanto, este é o AMG GT 4 portas 73 Hybrid, um híbrido Plug In que eletrifica o motor V8 4.0 litros (que se manterá com os atuais 643 CV) que com a ajuda de um motor elétrico com 130 CV, atira a potência máxima para os 800 CV. O peso da bateria (que deverá autorizar uma autonomia em modo elétrico acima de 50 km) não deverá impedir que o carro chegue dos 0-100 km/h em menos de 3 segundos.