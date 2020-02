Aqui está o i20 que a Hyundai promete oferecer “desportividade sensual” Não está confirmado, mas o carro está pronto e tudo indica que a Hyundai vai mostrar o renovado i20 já no Salão de Genebra. motores AutoMais motores/aqui-esta-o-i20-que-a-hyundai-promete_5e3a93af979f2f128de03950





Não está confirmado, mas o carro está pronto e tudo indica que a Hyundai vai mostrar o renovado i20 já no Salão de Genebra.

O AUTOMAIS já lhe tinha oferecido imagens dos modelos carregados de camuflagem, mas a Hyundai decidiu seguir a via de outras marcas e revelou o novo i20 em dois desenhos.

Pode ver aqui as fotos dos carros em testes, publicadas anteriormente pelos nossos camaradas da Autocar, mas os dois desenhos mostram como o i20 evoluiu para um modelo muito mais agressivo e musculado.

Claro está que o carro está “exagerado” nestes desenhos de estilista, mas a terceira geração do i20 aparecerá bem diferente da atual e será o primeiro a oferecer a nova linguagem de estilo da Hyundai, “desportividade sensual” ou em inglês “Sensuous Sportiness”.

Na frente, teremos uma grelha em cascata, nichos dos faróis de nevoeiro agressivos, uma parte inferior com um lábio aerodinâmico e faróis trapezoidais. Ou seja, face ao atual modelo, o i20 será mais desportivo, mais musculado e com uma aparência mais jovem. Não terá rodas tão grandes – exceção feita ao i20 N que está quase pronto – mas o desenho do i20 não andará muito longe. Os farolins traseiros são dinâmicos e vão das ilhargas até á tampa da mala, com um para choques muito técnico em termos de estilo, com um difusor e um spoiler traseiro que serão menores nas versões normais. Como já referimos, o i20 será revelado em Genebra.

Não há muitas informações sobre o carro, mas receberá muitas novidades com forte inspiração no Kauai e no i10, por exemplo, no que toca á tecnologia embarcada. Haverá, certamente, versões eletrificadas para ajudar a cumprir as regras de emissões. Não se sabe, também, se a Hyundai vai manter o i20 Coupé numa altura em que a maior parte dos construtores estão a acabar com estas variantes por falta de clientes. O i20 receberá uma versão N e será este modelo que servirá de base para o próximo WRC e R5 da casa coreana.