Aqui está o brutal Gemera, o Koenigsegg de quatro portas e 1700 CV! Será dos carros mais estranhos que foi lançado em 2020, mas ninguém pode ficar indiferente a este superdesportivo de quatro lugares.





O Gemera é um Mega GT como lhe chama Christian von Koenigsegg, o sueco que está por trás de uma das marcas mais impressionantes do universo automóvel. O carro tem a distância entre eixos de um Mercedes Classe S, duas enormes portas de abertura diédrica (saem para fora e giram para cima num único eixo) e um motor com três cilindros com 2.0 litros duplo turbo sem veios de excêntricos que, humoristicamente, Christian von Koenigsegg chama “Tiny Friendly Giant” (TFG).

Este inovador motor pode rolar com todo o tipo de combustível reciclado (etanol, metanol sem CO2, E85 ou gasolina convencional). O bloco TFG, á sua conta, debita 600 CV e 600 Nm de binário, sendo os restantes 1100 CV que constam da ficha técnica oferecido pela parte elétrica do sistema híbrido. Que tem três motores, um em cada roda traseira e um á saída da cambota do TFG. Com isto, o carro tem tração integral, vectorização de binário nas quatro rodas e quatro rodas direcionais!

A Koenigsegg promete que o Geera vai dos 0-100 km/h em 1,9 segundos e toca os 400 km/h. Com a particularidade de os três motores elétricos levarem o Gemera até aos 300 km/h ao longo de 50 quilómetros. Sim, faz 50 quilómetros em modo totalmente elétrico lançado a 300 km/h até a bateria acabar!

O Koenigsegg Gemera só deverá entrar em produção em 2022, mas só serão feitos 300 exemplares a um preço módico de 1,5 milhões de euros.