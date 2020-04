Parecem fotos verdadeiras do novo iX3, a versão elétrica do SUV X3 que estará à venda em 2020.

As fotos foram publicadas por um utilizador do Instagram e mostram o novo modelo comos será lançado, sem camuflagens ou truques. As fotos confirmam que o carro será muito semelhante ao X3 com motorizações térmicas. Porém, há coisas que o diferenciam: as jantes de liga leve estudadas para serem o mais possível eficazes aerodinamicamente, os para choques com as terminações inferiores diferentes, a ausência de escape e as embaladeiras.

Recordamos que o iX3 será o primeiro modelo totalmente elétrico da marca alemã feito com base num carro convencional. Já se sabe que o carro terá uma bateria de 74 kWh, um motor elétrico de 286 CV e 400 Nm de binário. A autonomia será de 440 km e, detalhe curioso, a plataforma do atual X3 foi desenhada com a eletrificação em mente, pelo que não houve necessidade de promover alterações. Será apresentado ainda este verão e estará à venda em 2020.