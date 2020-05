O novo Sorento está recheado de tecnologia e entre ela encontramos este avançado sistema de monitorização do ângulo morto.

A Kia descreve o sistema como “um segundo par de olhos” para o condutor. O sistema melhora a segurança dos passageiros do Sorento e dos outros utilizadores da estrada, eliminando os ângulos mortos à esquerda e à direita. O Sorento será o primeiro Kia, na Europa, a usar este sistema de ajuda á condução.

O BVM (Blind Spot Monitor) é uma das funções que oferece o novo ecrã totalmente digital que faz de painel de instrumentos com 12,3 polegadas que se chama “Supervision” com alta definição de 1920×720. O sistema está ligado ao indicador de mudança de direção, alargando a visão do condutor de toda a estrada, através de uma imagem de alta definição observada no ecrã do lado esquerdo do “Supervision”.

Quando um veículo está “escondido” no ângulo morto, o ecrã passa para modo vídeo, ocupando o lugar do velocímetro, do conta rotações ou da monitorização do sistema híbrido no caso do Sorento Hybrid.

A imagem é captada por duas câmaras grande angular de alta resolução, escondidas em cada um dos espelhos exteriores. Este novo sistema de monitorização do ângulo morto será oferecido num pacote que inclui o “Surround View Monitor” e o “parking Collision-Avoidance Assist” (PCA) para maior segurança nas manobras de estacionamento. Do mesmo pacote faz parte um sistema de som Bose Performance Series.