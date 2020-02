Apple CarKey transforma o seu iPhone numa chave digital São cada vez mais comuns as chaves digitais e a Apple quer petiscar esse mercado, lançando o CarKey. motores AutoMais motores/apple-carkey-transforma-o-seu-iphone-numa_5e3d89d1ec64cc12b3892dd2





São cada vez mais comuns as chaves digitais e a Apple quer petiscar esse mercado, lançando o CarKey.

Segundo a revista 9to5Mac, a Apple já libertou uma versão beta do iOS 13.4 que tem uma função chamada CarKey para o iPhone e para o Apple Watch. Como o nome sugere, esta função servirá para fechar e abrir o carro através da tecnologia NFC (near field comunication, comunicação de custa distância).

De acordo com a Apple, basta ao utilizador colocar o seu iPhone perto do leitor NFC e funcionará automaticamente. Poderá oferecer acesso a familiares e a amigos através desta tecnologia.

Ainda falta algum tempo para que o iOS 13.4 seja tornado publico, mas o CarKey é o resultado direto da presença da Apple no Consórcio Car Connectivity, um grupo que tem mais de uma centena de membros (BMW, GM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mercedes, PSA, Renault, Suzuki, Toyota, Volkswagen e Volvom entre outras) e que lançou o Digital Key 1.0 em 2018. O trabalho já vai na versão 3.0 que utiliza o Bluetooth de baixa energia e banda ultralarga, o que permitirá tornar as chaves digitais mais fáceis de usar e nem terá de tirar o telefone do bolso e coloca-lo perto da porta. Basta deixá-lo dentro do bolso.