Americano pede matrícula “COV1D19” para um Ford Mustang brincando com o Coronavírus! Já tínhamos visto muita coisa profundamente idiota sobre o Coronavírus, mas este exemplo vindo dos EUA é fenomenal: um homem comprou uma matrícula que brinca com o Covid-19. motores AutoMais motores/americano-pede-matricula-cov1d19-para-um-ford_5e7229db23994a197a21144d





Já tínhamos visto muita coisa profundamente idiota sobre o Coronavírus, mas este exemplo vindo dos EUA é fenomenal: um homem comprou uma matrícula que brinca com o Covid-19.

A imagem é clara: Brandon C. comprou uma matrícula nos Estados Unidos da América, mais precisamente no Ohio, que tem como sequência “COV1D19” uma representação do nome da doença “Covid-19”, aplicado a um Ford Mustang de 1986 que está a ser personalizado.

A ideia surgiu durante uma “reunião” com um amigo no bar local, discutindo o Coronavírus, indo até ao MT do Ohio para ver se o nome estava livre. Estava, foi aceite e deu a ideia para o carro se chamar “The Virus”.

A verdade é que no meio de gargalhadas e avisos que a matrícula pudesse não ser autorizada, a verdade é que acabou autorizada na traseira de um Mustang.