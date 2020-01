Amazon Fire TV será instalada nos modelos da BMW e da FCA A Amazon anunciou no CES 2020 (Consumer Eletronics Show) a versão automóvel do seu sistema de entretenimento “Fire TV”. motores AutoMais motores/amazon-fire-tv-sera-instalada-nos-modelos-da-_5e148f59d1023a1c08cfa549





A Amazon anunciou no CES 2020 (Consumer Eletronics Show) a versão automóvel do seu sistema de entretenimento “Fire TV”.

O nome não é feliz, mas o Fire TV passa a ter uma edição para usar no automóvel, com a BMW e a FCA a serem os primeiros a terem nos seus modelos – ainda não foram revelados quais – ainda este ano. Não foram divulgadas imagens, mas o sistema terá um ecrã sensível ao toque, integração com a Alexa, o assistente virtual da Amazon, prometendo uma experiência “de TV na sala”. Este sistema permitirá que os utilizadores possam assistir a uma série de conteúdos e as últimas séries dos mais populares serviços de ‘streaming’ de todo o mundo.”

Utilizando a internet, o sistema pode fazer a descarga de filmes e séries ou usar o sistema de “streaming”, com o “Fire TV Auto Edition” a utilizar o módulo LTE que faz do carro um “hotspot”. O sistema utiliza o Amazon Prime Video, serviço de “streaming” pago. Veremos, no futuro que modelos vão usar o sistema e se mais marcas vão adotar o “Fire TV Auto Edition”.