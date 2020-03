Alpine oferece ao A110 duas séries especiais e um programa de personalização A marca francesa lançou um par de edições limitadas: Legende GT e Color Edition. motores AutoMais motores/alpine-oferece-ao-a110-duas-series-especiais-_5e5fd62d9d64b9194acd2627





A marca francesa lançou um par de edições limitadas: Legende GT e Color Edition.

O primeiro é definido como “a mais refinada interpretação do A110 até hoje”. Baseado no A110 Legende, tem jantes de liga leve de 18 polegadas, capas dos farolins transparentes, bancos mais confortáveis e ajustáveis eletricamente, interior com pesponto castanho, elementos em fibra de carbono, um porta luvas extra entre os bancos e uma placa numerada. O carro só tem três cores: Deep Black, Abysse Blue e Mercury Silver, ou seja, preto, azul e cinzento. A mecânica está inalterada bem como as performances. Isto apesar de um escape de rendimento que se junta a travões Brembo melhorados, sensores de estacionamento, uma câmara traseira e um sistema de som melhorado. Serão vendidas apenas 400 unidades em todo o mundo.

A outra série especial é a Color Edition, que estará limitada e vendida numa única cor em cada ano. Para 2020 é o Sunflower Yellow (amarelo girassol), uma cor que existia na paleta original da Alpine nos anos 60 do século passado. A base é o A110 S, tendo então mais potência para os 290 CV e o chassis melhorado.

Ao mesmo tempo, a casa francesa divulgou o “Atelier Alpine”, o programa de personalização da marca irá oferecer 29 cores diferentes para o A110, sendo que cada uma será aplicada a apenas 110 carros. O preço é de 5 mil euros.