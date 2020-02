Alfa Romeo vai, mesmo, apresentar um modelo radical em Genebra Os rumores andavam no ar e a Alfa Romeo adensou esses mesmos rumores com um vídeo publicado no Twitter que exibe o som do novo modelo. Não há nenhum detalhe sobre quem será o dono deste roncar, mas analisando com mais calma, percebe-se que é muito similar ao bloco V6 de 2.9 litros do Giulia motores AutoMais motores/alfa-romeo-vai-mesmo-apresentar-um-modelo_5e541d3cc935e51293a470f1





Os rumores andavam no ar e a Alfa Romeo adensou esses mesmos rumores com um vídeo publicado no Twitter que exibe o som do novo modelo.

Não há nenhum detalhe sobre quem será o dono deste roncar, mas analisando com mais calma, percebe-se que é muito similar ao bloco V6 de 2.9 litros do Giulia Quadrifoglio. Ora, o que se tinha dito até agora é que a Alfa Romeo iria lançar um Giulia com cerca de 620 CV. Parece que se confirma.

https://twitter.com/alfa_romeo/status/1231140877608812544

Enquanto não há novidades – até ao Salão de Genebra a Alfa Romeo vai dizer mais alguma coisa, certamente – escute o som do novo modleo que poderá reavivar a denominação GTA e dar ainda mais que fazer aos rivais alemães.