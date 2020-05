Esta é uma oportunidade de dar um cunho ainda mais exclusivo ao já exclusivo Giulia GTA e GTAm, com decorações exteriores que lembram a história dos Alfa Romeo GTA e GTAm.

Só vão existir 500 unidades dos dois carros e o Centro Stile Alfa Romeo decidiu criar personalização do exterior e do interior. Os clientes podem encomenda uma das versões que apresentamos, escolher o número a colocar na porta e uma cobertura do carro a condizer.

A inspiração veio dos vitoriosos GTA, incluindo o nariz amarelo do carro que ganhou o Campeonato Europeu de Turismos (ETCC) de 1971 e a frente assimétrica do Sprint GTA que competiu entre 1965 e 1968 ou ainda do GTA 1300 Junior.

O Ocre lembra p 1750 GTAm pilotado por Tione Hezemans e que ganhou o ETCC de 1970, o Biscione no capô e as linhas laterais lembram o GTA 1300, a máscara branca recorda as cores de competição da Alfa Romeo. Os carros vão estar disponíveis com o vermelho GTA, Branco Trophy e Verde Montreal, novas cores que destacam a bandeira italiana. As maxilas de travão, o rol bar, os bancos e os pespontos podem ser personalizados ao gosto do cliente. Se quiser confirmar, basta clicar emwww.gta.alfaromeo.com.

A compra do Giulia GTA ou GTAm é uma experiência diferente, sendo oferecido uma capacete Bell com uma decoração especial GTA, uma cobertura Goodwood especifica do carro e um curso de condução Alfa Romeo Driving Academy. É oferecido, também, um fato de competição Alpinestars, luvas e botas. E pode, se quiser, ir a Ballocco, às instalações da Autodelta, levantar o seu GTA ou GTAm.