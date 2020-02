Alfa Romeo está a preparar o fim do Giulietta já na Primavera Rumores indicam que a Alfa Romeo vai colocar o Giulietta na guilhotina e acabar com a sua carreira. motores AutoMais motores/alfa-romeo-esta-a-preparar-o-fim-do-giulietta_5e46702fec64cc12b38c6114





São várias as fontes que dizem a casa italiana estar preparada para acabar com o Giulietta, depois de ter já reduzido a produção da fábrica de Cassano para 40 unidades/dia devido á cada vez menor procura pelo modelo italiano. A ideia da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) é acabar com um carro que está a dar mais dores de cabeça que lucros e ocupar a fábrica de Cassano a fabricar o novo SUV da Maserati, feito com base na plataforma Giorgio, e que se situará abaixo ao Levante.

Não haverá substituto direto do Giulietta, pois a Alfa Romeo está focada nos SUV, o Tonale está a caminho e a Alfa Romeo tem planos para um SUV-B. Tudo isto numa época em que a FCA está a emagrecer para não ser um fardo na fusão com a PSA, desconhecendo-se quais os planos de Carlos Tavares para uma marca que merece ser cuidada de outra forma. Recordamos que o Giulietta foi lançado em 2010 e conheceu dois “restyling” em 2014 e 2016 e mais uns retoques para 2019.