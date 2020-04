Alfa Romeo confirma: Giulietta acaba no final de 2020, Tonale toma o seu lugar Sabia-se que o Giulietta iria acabar o seu regresso à gama Alfa Romeo ainda este ano, desconhecia-se a data exata e qual seria o substituto. motores AutoMais motores/alfa-romeo-confirma-giulietta-acaba-no-final-_5e85e27723994a197a28b87c





Segundo Fabio Migliavacca, responsável de produto da Alfa Romeo, “o Giulietta deverá terminar a sua vida na gama Alfa Romeo no final de 2020, pois a tendência no segmento C é ter um SUV e nós temos o Tonale pronto. Será ele o substituto do Giulietta.”

Este responsável da casa de Arese acrescentou que a Alfa Romeo está a focar-se de forma a que o Tonale tenha o mesmo comportamento do Giulietta apesar de ser um SUV. “O Tonale não terá como ponto fraco o comportamento, isso posso assegurar” sustentou.

O Giulietta foi lançado em 2010, mas não foi um sucesso por aí além, apesar das suas qualidades. O melhor ano foi 2011 com 78.911 unidades vendidas na Europa, em 2019 foram comercializadas apenas 15.690 unidades.