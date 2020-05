O “novo normal” são as apresentações de carros novos via internet e foi isso que sucedeu esta manhã com a revelação das novas versões dos Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

No fundo, a versão desportiva dos dois modelos segue as alterações promovidas nos dois modelos. A intervenção foi feita em três áreas: sistemas ADAS, sistema de info entretenimento e retoques estéticos no interior. Depois, num toque de “malvadez” a Alfa Romeo oferece como opcional um excelente sistema de escape em titânio com saídas em carbono feito pelos especialistas da Akrapovic, com duplo modo que oferece um som anda mais requintado.

No interior há um novo volante e a consola central foi renovada, algo que já se conhecia do Giulia e do Stelvio “normais”. Há mais espaços de arrumação, pode personalizar o habitáculo com bancos Sparco, pesponto em cor contrastante (vermelho, amarelo ou verde) e cintos de segurança coloridos (vermelho, amarelo e verde), com revestimentos em pele, Alcantara e fibra de carbono sendo possível alterar as cores interiores com tablier e forros das portas na cor do “Quadrifoglio”.

O sistema de info entretenimento é novo e trás consigo um ecrã sensível ao toque com 8,8 polegadas e um novo grafismo. O novo sistema tem várias páginas dedicadas à performance do veículo.

Olhando para o exterior, o Giulia e o Stelvio recebem novos farolins traseiros de lente escura e tecnologia LED e novo acabamento em preto brilhante do “trílobo” a tradicional grelha da Alfa Romeo. Os nomes dos carros passam a ser pretos acetinados, tal como sucede em outras versões do Giulia e do Stelvio. O SUV da Alfa Romeo apresenta novas jantes de 21 polegadas, exclusivas do Quadrifoglio.

Maior novidade é a introdução do nível 2 do programa ADAS de ajuda à condução. Desenvolvido com a Bosch, o programa do Giulia e do Stelvio inclui condução autónoma de nível 2 , alcançado, por definição, quando o condutor dá ao veículo o controlo do acelerador, dos travões e da direção em determinadas condições. No entanto, o condutor tem de permanecer continuamente ao comando, mantendo sempre as mãos no volante. Outras funções são a assistência à manutenção na faixa de rodagem, monitorização ativa dos ângulos mortos, cruise control ativo e reconhecimento de sinais de trânsito e controlo inteligente de velocidade.

Este sistema utiliza a câmara de bordo, reconhece sinais de trânsito, indica-os no ecrã e avisa o condutor do limite de velocidade do momento.O sistema sugere, assim, ao condutor que reduza a velocidade em função do limite estabelecido. Se o condutor aceitar, as definições do Cruise Control são automaticamente ajustadas.

Finalmente, a assistência em engarrafamentos e em autoestrada, que complementa o cruise control ativo. A assistência em Engarrafamentos monitoriza o posicionamento lateral, mantendo a viatura no meio da faixa de rodagem em situações de trânsito intenso, enquanto a assistência em autoestrada ajusta a velocidade em função dos limites do momento.Já aassistência à atenção do condutor monitoriza a sonolência do condutor e, se necessário, aciona um alerta.

A Alfa Romeo passa a classificar as cores disponíveis em quatro classes diferentes: Competizione (recordando a tradição desportiva da marca), Metal (destaca o dinamismo), Solid (para quem quer o “normal”) e Oldtimer (que lembra o passado da Alfa Romeo. É nesta última que a Alfa Romeo criou três novas cores exclusivas: Vermelho 6C Villa d’Este, Ocre GT Junior e Verde Montreal. Esta última cor celebra o Alfa Romeo Montreal lançado há 50 anos.

Finalmente, a casa italiana lança a linha exclusiva “Quadrifoglio Acessories Line by Mopar”, uma lista de equipamento opcional onde está o escape Akrapovic, revestimentos interiores em fibra de carbono e vários outros detalhes. Os Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio deverão chegar ao mercado dentro em breve com preços ainda desconhecidos.