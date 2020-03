Alemanha pode perder 100 mil postos de trabalho na indústria automóvel O Covid-19 está a dizimar pessoas e a economia de uma forma assustadora e o jornal alemão “Welt” fez um estudo de impacto do Covid-19 na Alemanha e os resultados são assustadores. motores AutoMais motores/alemanha-pode-perder-100-mil-postos-de_5e834d2979a1b71956bccc8a





O Covid-19 está a dizimar pessoas e a economia de uma forma assustadora e o jornal alemão “Welt” fez um estudo de impacto do Covid-19 na Alemanha e os resultados são assustadores.

Com fábricas fechadas e os países desertos, as vendas caíram a pique e a indústria alemã está a ser duramente atingida. Segundo Ferdinand Dudenhoffer, especialista em mercado automóvel, a capacidade de produção instalada na Alemanha será muito excedentária, no valor de 1.3 milhões de veículos.

A produção automóvel deverá encolher para 3,8 milhões de unidades, uma quebra sensível face aos 5,1 milhões produzidos em 2019. Esta queda da produção, vai fazer disparar o desemprego, sendo possível perder 100 mil dos 830 mil postos de trabalho ligados direta e indiretamente à industria automóvel alemã.

Segundo aquele especialista, “temos de esperar a redução da produção automóvel na Alemanha e cerca de 100 mil postos de trabalho estão em risco, nada menos que 12% dos atuais postos de trabalho nos construtores e nos fornecedores.”

Dudenhoffer pede ao governo alemão que faça mais para estimular a procura de automóveis novos, particularmente modelos elétricos e híbridos. O atual incentivo na Alemanha chega aos 6 mil euros para quem compre carros ecológicos.

Uma das ideias é oferecer os veículos com rendas muito baixas, com o valor total garantido pelo estado caso exista uma situação de desemprego, subindo esse valor à medida que as condições melhorem. Segundo Ferdinand Dudenhoffer, “há a necessidade de medidas corajosas para anular a incerteza dos compradores que, antes do Covid-19, estavam com a confiança no topo.”