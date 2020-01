Alemães protestam contra fábrica Tesla na Alemanha Cerca de 250 pessoas fizeram uma manifestação, nos arredores de Berlim, contra a instalação da gigafábrica da Tesla na Europa. motores AutoMais motores/alemaes-protestam-contra-fabrica-tesla-na_5e257a92d1023a1c08d5c22a





Cerca de 250 pessoas fizeram uma manifestação, nos arredores de Berlim, contra a instalação da gigafábrica da Tesla na Europa.

Exatamente no local onde a Tesla anunciou, em novembro do ano passado, a construção de uma giga fábrica, um grupo de 250 pessoas manifestaram-se contra esta construção, alegando que a implantação da unidade de produção da marca americana irá poluir as fontes de água e impactar a vida selvagem da área. Como referimos, a Tesla anunciou que iria construir a sua fábrica europeia em Gruenheide, no estado de Brandenburg, próximo de Berlim.

Ao contrário destes contestatários, políticos, sindicatos e grupos industriais acolheram de bom grado esta decisão da Tesla, justificando esse apoio com a criação de postos de trabalho na região e dinamização económica de uma zona com algumas dificuldades por ser eminentemente rural.

Apesar disso, muitas questões ambientais têm sido levantadas e os habitantes locais e algumas organizações ambientais não se conformam com a presença da Tesla. “Estamos aqui e fazemos barulho porque a Tesla está a roubar a nossa água!” gritaram os cerca de 250 manifestantes sábado passado. Tudo foi espoletado porque uma associação de Bradenburg, ligada ao fornecimento de água, alertou para o facto de poderem existir “sérios problemas com o fornecimento de água potável e com o tratamento das águas pluviais da fábrica da Tesla.” Segundo um elemento ativista do ambiente, Anne Bach, a Tesla necessitará de mais de 300 metros cúbicos de água, por hora, para funcionar, o que, nas suas palavras, irá secar as cada vez menores reservas de água da região. O discurso é o habitual. “Eu não estou contra a Tesla, mas sim contra o local da fábrica, numa zona de floresta que tem fauna protegida. É assim tão necessária?” questionou a ativista em declarações aos órgãos de comunicação social alemães.

Referir que este tipo de protestos já conseguiram adiar planos de empresas como a RWE, que tinha um projeto de prospeção mineira numa floresta perto de Colónia, tendo-se tornado num símbolo dos protestos anti-carvão.

O protesto do passado sábado contra a construção da fábrica da Tesla desenvolveu-se nas redes sociais através de 50 pessoas que fizeram uma passeata pela floresta, destacando a desmatação da mesma para a construção da fábrica, numa extensão de 300 hectares, e o impacto da mesma na vida selvagem da zona. Além disso, estão contra o aumento do trânsito na autoestrada e nas vias das aldeias locais.

Curiosamente, do outro lado da estrada, cerca de 20 pessoas empunhavam cartazes a dar as boas vindas à Tesla com crianças a cantarem “Estamos aqui, fazemos barulho, porque a Tesla esta a construir o nosso futuro!”