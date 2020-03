Afinal, os carros elétricos são ou não poluentes? Os carros elétricos dizem ser amigos do ambiente e com emissões zero, mas têm surgido estudos que dizem serem, igualmente, poluentes. Será verdade? motores AutoMais motores/afinal-os-carros-eletricos-sao-ou-nao_5e7b563295e8c81945180f3d





Os carros elétricos dizem ser amigos do ambiente e com emissões zero, mas têm surgido estudos que dizem serem, igualmente, poluentes. Será verdade?

Os estudos são como os narizes, todos temos um e todos são diferentes e usados de maneira distinta. Se por um lado há estudos que dizem os carros elétricos poluírem devido ás baterias, aos travões e ao rolamento dos pneus, surgiu agora um estudo que diz isso ser um mito.

Feito pela organização “Nature Sustainability”, percebe-se que o resultado teria de ser o oposto daqueles estudos feitos por alguns construtores e pelos defensores dos combustíveis fósseis. Porém, num espirito de democracia que impera no AUTOMAIS, aqui ficam as conclusões do estudo desta associação.

Ora, na verdade, os carros elétricos são realmente amigos do ambiente na maioria dos casos. Altamente técnico e indecifrável para os comuns mortais, na sua conclusão, este estudo descobriu que em 2015 “conduzir um carro elétrico oferecia um ciclo de emissões inferiores ao de um carro a gasolina”. Tudo estando dependente, claro, do grau de limpeza da energia fornecida pela rede.

Diz o estudo que, em média, “mesmo o modelo elétrico menos eficiente, será menos intenso em termos de emissões que um carro a gasolina, desde que as emissões da rede sejam inferiores a 700 gr/kWh de CO2.”

Por outro lado, o estudo diz que os veículos elétricos, geralmente, têm emissões durante o ciclo de vida inferiores que as de um veículo a gasolina, uma conclusão que resiste “a variações de emissões de determinadas ações como a produção de baterias.” Estas conclusões são válidas para 53 das 59 regiões do mundo, ou seja, 95% da procura global de mobilidade rodoviária. Ainda segundo o estudo, os veículos elétricos têm uma média de 31% menos de emissões por quilómetro do que carros a gasolina. Em 2015, os veículos elétricos eram quase sempre mais eficientes que modelos a gasolina na América do Norte e na América do Sul. Porém, em países como a Índia, Polónia e Republica Checa, os veículos elétricos têm mais emissões que um carro a gasolina.

Para Florian Knobloch, autor do estudo, “a ideia que os veículos elétricos podem aumentar as emissões é um mito. Analisámos os números para todo o mundo e perante uma gama completa de automóveis e os piores cenários, haverá, sempre, uma redução das emissões.”