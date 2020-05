As máquinas de lavagem automática são fáceis e baratas de utilizar, mas a prazo vão cobrar dividendos em termos de danos na pintura.

Há uns dias, o AUTOMAIS explicou-lhe que lavar o carro á mão era uma boa opção, mas reconhecemos que dá muito trabalho pegar no balde, água, detergente, escovas, camurças, enfim, tudo o que é necessário para passar umas horas a cuidar do carro. Por isso compreende-se a opção pelas máquinas: um par de moedas e elas fazem o trabalho. Se quiser ter mais um pouco de cuidado, usa as lavagens onde você é que lava, ou então pode gastar mais algum dinheiro e manda lavar.

A verdade é que as máquinas de lavagem automática são as maiores causas para danos na pintura. Isto é uma verdade inatacável.

As máquinas de lavagem automáticas, inevitavelmente, agridem a pintura do veículo porque usam escovas que não são mantidas de forma apropriada. Essencialmente, o que estas máquinas fazem seja qual for o tipo de escova, é fazer girar o material de que são feitas a alta velocidade e espancando a carroçaria e, sobretudo, a pintura.

Imagine estar com uma esfregona que conseguisse fazer girar muito depressa. Agora, coloque lá a mão e sentirá as fibras a bater nas mãos e se a velocidade for muito elevada, a dor será clara. Portanto, se usar muito as máquinas de lavagem automática, estará a massacrar a pintura, esbofeteando-a de forma voluntária.

Com o tempo, a pintura e, especialmente, o verniz começará a ceder e os danos começam a ser visíveis. Quando começar a ver esses pequenos riscos, vai ao seu mecânico que lhe dirá “uma polidela e isso desaparece”. O problema é que vai polir uma vez, outra vez e mais uma vez e quando der por ela… a pintura já foi. E uma pintura completa não é propriamente barato.

Portanto, é verdade que as máquinas de lavagem automática estragam a pintura e que não deverá lavar o seu carro demasiadas vezes com esta opção. Especialmente se o carro estiver muito sujo ou muita terra na carroçaria.