Se a crise de meia idade está a acelerar porque está confiando devido ao Coronavírus, este Porsche 911 SC é a cura perfeita. Infelizmente, está um nadinha longe…

Pois é, este Porsche 911 SC de 1979, carregado de quilómetros, é verdade, está á venda… na Austrália. Custa qualquer coisa como 60.450 dólares, cerca de 55 mil euros. Uma verdadeira pechincha!

Tem 191.250 km registados, mas nos últimos 18 anos só andou… 11 mil. A Porsche fabricou o Super Carrera (o nome por trás do SC) entre 1978 e 1983, com um motor boxer de seis cilindros com 3.0 litros que começou com 190 CV e acabou com 205 CV. Não e dos modelos mais raros (foram construídas 58.194 unidades), mas é dos mais procurados.

Este particular modelo, à venda por 55 mil euros mais o transporte que não deve ser barato, foi vendido novo no dia 22 de junho de 1979 e vem com o livro original de instruções e a capa vermelha onde está o registo de manutenção até à data de 2001, quando foi comprado pelo atual proprietário. Tem todos os tiques de um 911 SC: as jantes Fuchs, os piscas no para choques dianteiro, a asa alongada e está em ótimo estado. Se está a sofrer com esta quarentena forçada, tem recursos e não se importa de esperar que chegue daqui a seis a nove meses, o carro está á venda emwww.carsales.com.au.