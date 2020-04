A hashtag #ReencontrosLandRover traduz uma iniciativa da marca britânica que vai oferecer às quatro melhores histórias sobre o reencontro após a pandemia, a cedência de um carro durante um fim de semana.

Após tantos e tantos dias de confinamento, são apenas naturaisas muitas saudades de alguém. Sem aqueles que gostamos, o nosso dia perde brilho e cor. Mas diz o povo que “não há mal que sempre dure” e este maldito confinamento vai acabar e vamos todos nos reencontrar.

Numa iniciativa interessante e original, a Land Rover quer conhecer a história que o une a uma pessoa especial e quer promover esse reencontro cedendo durante um fim de semana um veículo para que isso seja possível.

É um familiar? Um amigo? Namorada? Diga à Land Rover quem é, onde vive, quando foi a última vez que se viram, como se conheceram, o que significa para si, qual o momento de maior felicidade que passaram juntos, que aventuras tiveram, tudo. Faça isso emhttps://www.infolandrover.pt/reencontrose espere ser um dos quatro escolhidos para passar um fim de semana ao volante de um Land Rover.

Além de se partilhar a história no sítio da marca, deve também publicar nas redes sociais pessoais com ohashtag#ReencontrosLandRovere@landroverpt. Quando o isolamento terminar, um júri irá escolher as quatro melhores histórias.