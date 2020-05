Se dinheiro não é problema e o desejo é ter um Corvette Z06, o de motor colocado á frente, a bolsa de vendas da Hertz pode ser interessante.

A Hertz está a passar por um período complicado e esteve à beira da falência pela incapacidade de pagar o leasing de milhares de veículos na data aprazada. Um acordo de última hora permitiu um balão de oxigénio à Hertz.

Esse acordo permitiu uma moratória desse pagamento, mas ao que parece, a hertz comprometeu-se a desfazer-se de algum inventário. Ou seja, como se temia, o mercado vai ser inundado de carros usados, entre eles, os desejáveis Corvette Z06.

Estes modelos têm a particularidade de fazerem parte de um pedido da Hertz à Chevrolet para fazer 100 unidades do Z06 para celebrar os 100 anos da empresa, celebrado em 2018.

Todos os modelos encomendados estão equipados com o pacote “3LZ Preferred Equipment”, detalhes em carbono e pintado de amarelo e com caixa automática. Outros estão equipados com as peças de fibra de carbono como o spoiler dianteiro e as saias laterais.

Os preços oscilam muito, dependendo dos locais onde estão á venda, mas é possível encontrar carros com pouco mais de 50 mil quilómetros por 55 mil euros ou unidades com menos de 40 mil quilómetros por 54 mil euros. O carro mais caro fica por 60 mil euros, mas só tem 21 mil quilómetros. É escolher, pagar e mandar vir dos EUA…