5 dicas para prevenir que lhe roubem o carro nesta época de confinamento





Há muitas pessoas, como o caro leitor, que estará confinado em sua casa de quarentena, em teletrabalho ou, simplesmente, em “layoff” e a cumprir o isolamento. E já deve ter pensado que os larápios podem andar por aí e o seu carrinho pode não estar seguro. Ora, é para o ajudar a manter-se mais calmo que lhe oferecemos 5 dicas para prevenir que lhe roubem o carro. São cinco coisas muito simples e que podem o ajudar. Nem todas são possíveis, mas assim que o poder fazer, ajudará.

1 – Gravar os números de matrícula ou de chassis na carroçaria do veículo, a fim de, em caso de roubo, prevenir a troca de matrículas, e poder-se continuar a conseguir identificar o veículo.

2 – Quando estacionamos num parque, deixar o veículo o mais perto possível dos seguranças, ou no ângulo de uma câmara de vigilância; nota importante é também não deixar o ticket de estacionamento no interior do carro, já que dessa forma seria fácil o veículo ser levado sem suspeitas-

3 – Em trajetos urbanos, especialmente à noite e em zonas com semáforos, circular com as janelas fechadas e as portas trancadas, a fim de não se correr o risco de alguém tentar o furto do veículo em que circulamos.

4 – Sempre que saímos do carro devemos tirar as chaves da ignição, bloquear a direção e fechar o veículo, independentemente do tempo que estivermos ausentes.

5 – Em zonas com muito tráfego, devemos sempre abrir e fechar o veículo através da chave e não do comando à distância, a fim de não se correr o risco do código ser copiado.

Finalmente, no caso presente, não deixar o veículo estacionado muitos dias no mesmo lugar, nem com os documentos no seu interior. Aproveite as saídas higiénicas, o passeio do cão ou a ida ao supermercado para mudar o carro de local, se possível, dentro do raio de visão da janela de sua casa.