O impacto profundo que a pandemia de Covid-19 provocou na indústria automóvel, levou a ACEA, Associação dos Construtores Automóveis Europeus, a desenhar um plano de resposta à pandemia.

O plano tem 25 medidas e destina-se a assegurar a saúde pública, minimizar o impacto na economia e manter o foco nos objetivos principais dos nossos dias: a digitalização e uma sociedade neutral em carbono.

Estas são as 25 medidas que a ACEA e outras organizações representativas do setor propõe para uma retoma rápida e ajudar a moldar as políticas de recuperação dos governos europeus na resposta à pandemia. O objetivo é que exista uma recuperação bem-sucedida e o mais rápido possível.

1º – Emissão de orientações harmonizadas de saúde e segurança para os locais de trabalho

2º – Isentar o transporte de mercadorias de fechos de fronteiras e alinhar procedimentos fronteiriços de controlo

3º – Manter uma fonte central de informação sobre medidas de confinamento fronteiriço emitidas pela União Europeia.

4º – Assegurar isenções uniformes para deslocações transfronteiriças e viagens necessárias

5º – Considerar a flexibilização temporária das regras de concorrência

6º – Usar a flexibilidade de diferimento oferecidas pelo Código Aduaneiro da Uniçao Europeia

7º – Reabrir concessionário e oficinas o mais depressa possível em toda a Europa

8º – Introdução, imediata, de esqueças de renovação de veículos para todas as categorias de veículos e em toda a União Europeia

9º – Reforçar os programas de abate e incentivo á compra nacionais com recurso a financiamento da União Europeia

10º – Criar ferramentas de financiamento direto da União Europeia para compras públicas direcionadas a veículos novos

11º – Iniciar o projeto para a implementação da infraestrutura de carregamento e de combustíveis alternativos sem mais atrasos ou hesitações

12º – Acelerar e facilitar o investimento na infraestrutura digital de próxima geração

13º – Adiar todas as consultas públicas não essenciais pelo menos durante 2 meses

14º – Avaliar o impacto da Covid-19 em áreas sensíveis e relevantes para a indústria

15º – Reiniciar o processo de homologação o mais depressa possível

16º – Aplicar a fiscalização da legislação europeia aplicável ao mercado

17º – Propor medidas ambiciosas no âmbito da Diretiva de Infraestruturas de Combustíveis Alternativos, já no terceiro trimestre de 2020

18º – Acelerar as iniciativas legislativas para apoiar o desenvolvimento e utilização de combustíveis com baixos valores de carbono e de poluentes

19º – Refletir na agenda de recuperação económica a recuperação face á pandemia e uma transição justa

20º – Acelerar o trabalho sobre a digitalização do transporte

21º – Assegurar um orçamento ambicioso para apoiar um sistema de transporte rodoviário neutro em termos climáticos

22º – Melhorar a contratação pública centrada na inovação em transporte e mobilidade em sede do Fundo Social Europeu

23º – Ampliar as iniciativas futuras de mobilidade do Banco Europeu de Investimento e assim financiar a inovação

24º – Apoiar a melhoria das capacidades e a requalificação da força de trabalho

25º – Estabelecer, rapidamente, um pacto sectorial para o setor automóvel