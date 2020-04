1919 Chronotimer Flyback: um Porsche de 5.950€ Não dá para acelerar. Não curva depressa. Não dá prazer de condução. Dá horas e por 5.950 euros, pode ornamentar o seu pulso e, caso possa, faz “pandam” com um 911. motores AutoMais motores/1919-chronotimer-flyback-um-porsche-de-5-950_5e958a4e98f8aa3184b2c24b





Não dá para acelerar. Não curva depressa. Não dá prazer de condução. Dá horas e por 5.950 euros, pode ornamentar o seu pulso e, caso possa, faz “pandam” com um 911.

Este é o relógio da Porsche Design inspirado pelo Porsche 911 e que teve uma primeira edição em 2018. O 1919 Chronotimer Flyback Blue&Leather difere do 1919 Chronotimer Flyback original pela cor azul e pela bracelete feita no mesmo couro usado nos bancos do Porsche 911. O mostrador também é azul.

O relógio tem um movimento Werk 01.200 com mecanismos “Flyback” que tem o mecanismo à mostra na parte de trás do telefone. É um cronógrafo que tem muitas semelhanças ao Cronograph I introduzido em 1972 por Ferdinand Alexander Porsche, tem 42 mm de diâmetro e é resistente à água até 10 bar, ou seja, cerca de 100 metros. Feito totalmente em titânio, 46% mais leve que o aço, mas muito mais durável, não é magnético, é anti-alérgico e mais resistente à água salgada e ao calor. O preço é de 5,950 euros e está á venda no sítio de internet da “Porsche Design”.