Além dos “quizz” lhe propusemos na semana passada e tem aí mais para esta semana, que tal aventurar-se pelas corridas virtuais? Não é preciso chegar ao iRacing e com uma Playstation resolve o problema.

Todos nós estamos há muito tempo a salivar pelas corridas a sério e vamos satisfazendo o vício das corridas com os campeonatos virtuais que um pouco por todo o lado se realizam. Mas estando em casa, porque não pegar no volante e divertir-se, você e as crianças? Aqui fica a escolha do AUTOMAIS.

Gran Turismo Sport (Polyphony Digital)

É o grande jogo das corridas virtuais acessíveis a todos e a Sony Playstation tem a sua loja cheia de novos carros e desafios muito interessantes. Não tem a realidade absoluta do iRacing, mas é um jogo entretido e pode fazer o modo carreira ou tentar a sua sorte em algumas das provas mais emblemáticas. Além de carros muito interessantes. Podem jogar até 20 pilotos online.

Project Cars 2

Com 140 pistas em 60 países diferentes, este é um jogo que tem de fazer parte da sua coleção de jogos. Oferece as quatro estações, com condições de tempo variáveis incluindo até neve e gelo. O jogo oferece um detalhe fabuloso como temperatura da pista, temperatura ambiente, localização acima ou abaixo do nível do mar, direção e intensidade do vento e até o gradiente da pista. O ângulo de incidência do sol na pista é replicado neste jogo. São 189 carros que vão dos karts até ao rallycross, GT, enfim, todos os tipos de veículos de competição. Tem um modo carreira muito interessante. Pode jogar online e há campeonatos promovidos pela editora.

F1 2009 (Codemasters)

Não há campeonato do Mundo de Fórmula 1 e andam a ser realizadas provas de Fórmula 1 virtuais com base no F1 2009. Pode tentar desafiar alguns dos pilotos que aparecem online ou então desafiar os filhotes para disputarem o Mundial e tentar chegar ao título que foi de Lewis Hamilton em 2019. Podem jogar até 20 pilotos online.

Dirt Rally 2.0 (Codemasters)

Quem gosta dos ralis não pode perder este Dirt 2.0, pois pode conduzir, virtualmente, do Lancia Fulvia ao Ford Focus WRC do Colin McRae, passando pelso brutais Grupo B como o Peugeot 205 Turbo 16, o Lancia Delta S4 ou o curioso MG Metro 6R4, não esquecendo o Audi Sport Quattro. Um jogo interessante que pode ajudar a passar as horas. Podem jogar entre 2 e 8 pilotos online.

Assetto Corsa (505 Games/Kunos Simulazioni)

Se gosta de carros como os Pagani, McLaren, Lamborghini ou outros do mesmo género, pode encontrar tudo neste jogo. Utilizando tecnologia de “scanner” laser, os carros estão muito bem replicados, além de 24 configurações de 15 pistas lendárias como Silverstone, Nordschleife e Spa Francorchamps. O realismo impressiona. Podem jogar de 2 a 16 jogadores online.

Motorsport Manager 3

Se prefere ser um gestor, deixe o volante e pegue no comando para cuidar de uma equipa. Se quiser ter mais detalhe e uma experiência mais imersiva, opte pela versão para computador. Com este jogo pode conhecer as dores de cabeça que dão ter sucesso na competição automóvel.

The Crew 2

Um jogo que não tem apenas carros, pois pode experimentar competições com aviões, motos, “monster trucks” e até barcos. É um jogo pensado para a competição online e não tem a mesma capacidade de simulação como um Gran Turismo, mas é uma experiencia interessante.

Nascar Heat 4

Para quem gosta da Nascar este é o jogo oficial que replica a época de 2019, com as três séries principais: Monster Energy Nascar Cup Series, Nascar Xfinity Series, Nascar Gander Outdoors Truck Series. Ou seja, pode competir em 38 pistas diferentes em 150 equipas oficiais da Nascar. Pode se apurar para a Nascar Pro Heat League, campeonato e-sport.

Gravel

Pensado para os amantes do fora de estrada, pode escolher quatro disciplinas diferentes: Todo o terreno, TT radical, TT de velocidade e Corridas em Estádio. Como o nome indica, é sempre em terra e pode experimentar traçados muito diferentes. As corridas em estádio são muito interessantes.

Crash Team Racing – Nitro Fueled

Este é o jog que serve de tempero, pois nem tudo são corridas de simuladores e há lugar para uma bela paródia com uma das personagens mais interessantes dos jogos de consola, o Crash Bandicoot, a versão Playstation do Mario Kart da Nintendo.