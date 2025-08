Neste episódio, mergulhamos no universo das experiências que ficam na memória e no coração.

Com João Ferreira da SEA LIFE Porto, Rui Ferrão do Dino Parque, Francisco Costa da Odisseias e Inês Paz Ramildes do UBBO exploramos o que torna uma experiência verdadeiramente inesquecível.

Falamos de emoção, de ligação com o consumidor, do impacto da Escolha do Consumidor e de como marcas de lazer, entretenimento e retalho constroem relações que vão muito além da primeira visita.

Se já sentiste que uma experiência vale mais do que mil palavras este episódio é para ti!