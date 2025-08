Neste episódio, falamos sobre os ingredientes que tornam uma marca numa verdadeira escolha para os consumidores.

Com Carla Pereira da DPD, Ricardo Mota da Love Tiles e Rui Fajardo da Livensa Living, falamos sobre o poder da inovação nos setores da logística, do design de interiores e do alojamento. Exploramos curiosidades que poucos conhecem sobre estas marcas e mostramos como pequenos detalhes fazem grandes diferenças.