Neste episódio, conheça a base do sucesso de uma das mascotes mais queridas das crianças de uma das maiores superfícies a atuar em Portugal. Vai também poder ficar a saber acerca de uma marca que presta cuidados de saúde no domicílio e apoio domiciliário e faz a diferença na vida dos seus clientes. Fique a saber as razões por que deve apostar neste tipo de serviço.

Por falar em assistência, ter em casa pequenos eletrodomésticos que são práticos e nos ajudam no dia-a-dia vale ouro! Saiba qual a inspiração desta marca bem familiar para a criação deste tipo de equipamentos que ajudam nas rotinas dos portugueses. Fique ainda a saber o produto estrela desta marca que tão bem conhece.