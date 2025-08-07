Neste penúltimo episódio, voltamos a tocaro tema do universo da beleza, mas desta vez focado no tema dos cabelos, da inovação, do e-commerce e do que significa isso da beleza para as diferentes marcas presentes. Embora todas se foquem em tornar as mulheres e os homens portugueses mais bonitos, nem todas partem da mesma filosofia. Conheça as diferenças e aquilo que as une! Uma coisa é certa, todas foram eleitas pelos consumidores e todas elas estão bastante próximas dos portugueses. Fique a saber quais são!