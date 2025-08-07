Patrocinado por
Escolha do Consumidor
Marcas há muitas, mas sabemos que não são todas iguais! No entanto existe algo em comum acerca destas que lhe vamos falar.
Neste penúltimo episódio, voltamos a tocaro tema do universo da beleza, mas desta vez focado no tema dos cabelos, da inovação, do e-commerce e do que significa isso da beleza para as diferentes marcas presentes. Embora todas se foquem em tornar as mulheres e os homens portugueses mais bonitos, nem todas partem da mesma filosofia. Conheça as diferenças e aquilo que as une! Uma coisa é certa, todas foram eleitas pelos consumidores e todas elas estão bastante próximas dos portugueses. Fique a saber quais são!
Também disponível em: