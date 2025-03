Junta tecnologia de ponta e "uma abordagem baseada na personalização". O EGYM acaba de se estrear no Holmes Place e promete tornar o treino "mais eficaz, inteligente e adaptado às necessidades individuais de cada utilizador". Os responsáveis explicam que, através da sua utilização, os sócios do Holmes Place terão acesso a "um ecossistema integrado que inclui informação altamente detalhada", permitindo "atender a cada uma das necessidades e especificidades de cada pessoa".

BioAge, Genius, Smart Flex, uma nova app e treinos dinâmicos e equilibrando cardio e força são características do Egym, a nova aposta daquela rede de ginásios, criada para proporcionar cada vez mais uma "experiência de fitness diferenciadora, baseada na ciência, inovação e personalização". "A introdução do Egym nos nossos clubes marca uma nova era, de maior comodidade, adesão e resposta ao treino", explica a CEO, Sofia Sousa. "Queremos que os nossos sócios treinem de forma mais eficaz, motivadora e alinhada com os seus objetivos individuais e acreditamos que este conceito vai elevar a experiência de fitness e bem-estar a outro nível, promovendo resultados reais e duradouros", afirma ainda a responsável do Holmes Place Portugal.

Em que consistem as especificidades? O BioAge consiste numa avaliação que "revela a verdadeira idade biológica do utilizador, indo além da idade cronológica e focando-se na saúde e bem-estar", permitindo um acompanhamento mais preciso da evolução física e ajudando a definir estratégias para melhorar a vitalidade e a longevidade. Por outro lado, ferramentas como o Genius trazem a funcionalidade de análise ao desempenho de cada pessoa, bem como de criação de planos de treino ultrapersonalizados, ajustando-se em tempo real ao progresso. Com planos de treino dinâmicos, torna-se possível a adaptação ao nível de fitness e evolução pessoal, ajustando os treinos às capacidades e objetivos de cada utilizador, que pode monitorizar a sua evolução e acompanhar os seus treinos na app Holmes Place. Por fim, o Smart Flex é uma "solução inovadora que combina mobilidade, flexibilidade e força, permitindo um treino mais equilibrado e completo".

Para testar esta nova tecnologia, basta reservar uma sessão nos clubes Holmes Place.