Vice-presidente do Governo espanhol Carmen Calvo no hospital com infeção respiratória A vice-presidente do Governo espanhol Carmen Calvo deu entrada no domingo numa clínica hospitalar de Madrid devido a uma infeção respiratória, estando também a aguardar os resultados de um teste ao novo coronavírus, informaram hoje fontes do executivo espanhol. internacional Lusa internacional/vice-presidente-do-governo-espanhol-carmen_5e78a28b8ca77d19679c4c05





De acordo com as mesmas fontes, Carmen Calvo foi no domingo a um centro hospitalar e, após os exames realizados, os médicos decidiram mantê-la internada para receber o tratamento prescrito para uma infeção respiratória.

Entre os testes médicos realizados, foi realizado o teste do novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19.

Carmen Calvo é a primeira vice-presidente, de um total de quatro, do Governo espanhol liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

