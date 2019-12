Umaro Sissoco Embaló promete convidar PAIGC para indicar PM se atual se demitir O candidato à presidência guineense Umaro Sissoco Embaló disse hoje que convidará o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) para indicar novo primeiro-ministro se o atual se demitir, com a sua eleição ao cargo. internacional Lusa internacional/umaro-sissoco-embalo-promete-convidar-paigc_5df772cf281dcd797dbdf6c4





Em declarações à Lusa, em Canchungo, a 80 quilómetros de Bissau, em mais uma ação de campanha no âmbito da segunda volta das eleições presidenciais, Sissoco Embaló respondeu ao anúncio feito, no sábado, pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, de que se demite se Embaló for eleito Presidente do país, no próximo dia 29.

Confiante na sua vitória, segundo disse, tendo em conta a dinâmica da campanha e dos apoios que vai recebendo dos candidatos derrotados na primeira volta, Embaló disse que vai convidar o PAIGC a indicar o nome do novo primeiro-ministro, mas aquele partido terá que provar, no parlamento, se ainda consegue manter a maioria de deputados do seu lado.